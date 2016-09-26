Более миллиона москвичей привились от гриппа с 5 сентября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Более миллиона человек прошли вакцинацию против гриппа с момента старта прививочной кампании в столице 5 сентября. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.
За 20 дней вакцинацию в столице прошли 1 миллион 157 тысяч 818 человек. Из них 874 тысяч 195 – взрослых и 283 тысяч 623 – детей. В мобильных прививочных пунктах у станций метро прививку сделали 43 тысячи 404 человека (за последнюю неделю – 13 тысяч 936 человек).
На этой неделе мобильные прививочные пункты работают у станций метро "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево" и "Пражская".
Это безопасная и эффективная вакцина, не уступающая лучшим зарубежным аналогам. Она формирует высокий специфический иммунитет против сезонного гриппа, хорошо переносится, не вызывает аллергических реакций и осложнений.
Акция продлится до 1 ноября. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Мобильные пункты будут работать по будням с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье – с 9:00 до 16:00.