Более миллиона москвичей привились от гриппа с 5 сентября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более миллиона человек прошли вакцинацию против гриппа с момента старта прививочной кампании в столице 5 сентября. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

За 20 дней вакцинацию в столице прошли 1 миллион 157 тысяч 818 человек. Из них 874 тысяч 195 – взрослых и 283 тысяч 623 – детей. В мобильных прививочных пунктах у станций метро прививку сделали 43 тысячи 404 человека (за последнюю неделю – 13 тысяч 936 человек).

На этой неделе мобильные прививочные пункты работают у станций метро "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево" и "Пражская".