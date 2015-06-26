Продление санкций не отразится на российском здравоохранении – Скворцова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Продление санкций не скажется на российской системе здравоохранения, в частности, на обеспечении россиян качественными лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе рабочего визита в Томск, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее страны Евросоюза продлили действие экономических санкций против России до 31 января 2016 году. 24 июня был опубликован указ Владимира Путина о продлении на год действия ответных экономических мер.

"Мы надеемся, что не скажется никак. Во-первых, санкции никаким образом не распространяются на здравоохранную отрасль. Это ведь самая гуманитарная отрасль. И, по сути, если на нее что-то распространяется, то она последняя. Сейчас этого нет.

Более того, наоборот, есть заинтересованность всех наших зарубежных партнеров, и европейских, и американских, чтобы Россия не перестала закупать определенные лекарственные препараты, медицинские изделия. Поэтому опасений не должно быть никаких", – сказала министр.

При этом она подчеркнула, что за последние несколько лет России серьезно продвинулась в импортозамещении медикаментов, в создании качественной продукции.

"Мы ужесточили процедуру экспертизы, сделали их прозрачными, понятными и объективными. И мы понимаем, что для нашего любого гражданина важно, чтобы независимо от того, отечественная продукция или зарубежная - она была качественная. Поэтому мы, с одной стороны, поддерживаем импортозамещение, с другой - не упрощаем прохождение экспертиз для нашей продукции, чтобы обеспечить действительно высокое качество", – сказала Скворцова.