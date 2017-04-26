Форма поиска по сайту

26 апреля 2017, 11:11

Общество

Что построят в моем районе: детско-взрослая поликлиника в Щукине

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Детско-взрослую поликлинику на северо-западе Москвы планируют достроить уже в этом году, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Лечебное учреждение появится на территории ГКБ № 52 по улице Пехотной. Новая поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену.

По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, в шестиэтажном здании разместят детские и взрослые кабинеты, женскую консультацию, физиотерапевтические блоки, бассейн, дневной стационар, клинико-диагностическую лабораторию и многое другое.

Сейчас строители занимаются отделкой внутренних помещений, а в ближайшее время начнутся поставки медицинского оборудования.

Для удобства перемещения граждан с ограниченными возможностями здоровья установят пандусы и специальные лифты.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/136]Как правильно прикрепиться к поликлинике[/URLEXTERNAL]

здравоохранение поликлиника Щукино медицинское оборудование соцобъекты строительство и реконструкция

