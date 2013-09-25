На сайте Минздрава в октябре появится электронное рабочее место врача

Фото: ИТАР-ТАСС

В октябре на сайте Министерства здравоохранения России должно заработать электронное место врача, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на директора департамента информационных технологий и связи Минздрава Романа Ивакина.

По его словам, любой врач сможет воспользоваться таким методом работы, для этого нужно будет зайти на сайт Минздрава и провести процедуру регистрации.

Роман Ивакин также уточнил, что зарегистрироваться в системе сможет только тот врач, информация о котором содержится в федеральном регистре медицинских работников.

Воспользоваться данным сервисом будет возможно с любого компьютера, подключенного к интернету. Дополнительное программное обеспечение устанавливать не нужно, добавил он.

Главная цель этого электронного рабочего места – удобство работы с информацией: истории болезни пациентов, результаты анализов, реестр лекарственных средств, электронная медицинская библиотека, база необходимых бланков, справочная информация и многое другое.

Помимо этого будет организован доступ в систему виртуальной визуализации, при помощи которой можно будет увидеть 3d-модели.

Как пояснил заведующий отделением лучевой диагностики центра имени Рогачева Михаил Дубровин, с помощью такого визуализатора можно будет просмотреть трехмерные изображения, которые уже делают все современные компьютерные томографы и ультразвуковые аппараты.

Данные с таких аппаратов можно будет загружать на сайт и отправлять нужным специалистам для дальнейшего изучения.