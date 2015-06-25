В Мосгордуме рассмотрят причины смерти пациентки стоматологической клиники

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В Мосгордуме рассмотрят причины трагической смерти пациентки стоматологической клиники и создадут комиссию для подробного изучения всех аспектов происшествия. Об этом m24.ru сообщила член комиссии по здравоохранению Мосгордумы Вера Шастина.

"Все будет проанализировано. Судебные медики уже подключились. Причиной смерти может быть как врачебная ошибка, так и трагическое стечение обстоятельств Надо выяснить, чем страдала пациентка, какие у нее были сопутствующие заболевания. Но очевидно, что врач должен подробно и тщательно собирать информацию о пациенте, прежде чем приступать к каким-либо действиям. Обязательно получать информированное согласие пациента на любую медицинскую услугу ", – пояснила Вера Шастина.

В пресс-службе департамента здравоохранения m24.ru сообщили, что на данный момент ГУ МВД по Москве проводит процессуальную проверку для установления точной причины смерти пациентки. Детали произошедшего могут быть известны в течение одного–двух дней.

Напомним, 25 июня в столичной стоматологической клинике на Мичуринском проспекте скончалась пациентка. Женщине, пришедшей в клинику для удаления зуба, был введен препарат "Ультракаин". После проведения операции 64-летняя пациентка почувствовала себя плохо и скончалась еще до приезда скорой помощи.