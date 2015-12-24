После ликвидации "врачебных приписок" время на прием пациента возрастет в 2 раза

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После ликвидации "врачебных приписок" время на прием пациента должно возрасти в два раза. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, сообщает Агентство "Москва".

"Если нам удастся ликвидировать все приписки, то и 20 и 25 минут на каждого пациента станут реальностью", – подчеркнул Печатников.

В настоящее время среднее время приема пациента терапевтом составляет примерно 12 минут.

На сегодняшний день контролирующим органам удалось обнаружить около 40 тысяч приписок. Это количество продолжает расти в ходе проверок.

Столичные власти расследовали ситуацию с приписками в поликлиниках

По словам Печатникова, некоторые медики продолжают делать приписки. "Мы рассчитываем, что эти вопросы нам удастся решить", – заключил он.

Ранее пользователи сайта госуслуг обнаружили на своих личных страничках записи об услугах, которых они на самом деле не получали. Федеральный фонд ОМС начал проверку медучреждений.

Росздравнадзор открыл ресурс по приему жалоб граждан на приписки в медицинских картах.

Москвичи могут оставить сообщение о фальшивых процедурах не только на сайте Росздравнадзора, но и на ресурсе "Наш Город", в электронной приемной на сайте правительства Москвы и на городском портале госуслуг.

За первые сутки работы специально созданного ресурса Росздравнадзора, принимающего жалобы по фактам врачебных приписок, поступило более 30 обращений от граждан.