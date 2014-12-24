На портале госуслуг выложили результаты итогового школьного сочинения

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов
Результаты итогового сочинения столичных школьников опубликованы на московском портале госуслуг, сообщает департамент информационных технологий.
Там можно увидеть как оценки (зачет или незачет), так и сканы более 51 тысячи работ школьников с указанием ошибок, повлиявших на итоговый результат.
Чтобы получить доступ к сочинению, пользователю нужно зарегистрироваться на портале и выбрать соответствующую услугу в меню "Образование". Затем необходимо ввести выданные в школе логин и пароль экзаменуемого.
Напомним, 3 декабря более 50 тысяч московских школьников написали итоговое сочинение. В Рособрнадзоре отметили, что оно прошло в штатном режиме без организационных сбоев.
ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ - 2014
- "Чем творчество М.Ю. Лермонтова может быть интересно современному читателю"
- "Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне (Ю.В.Друнина)"
- "Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс"
- "Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть?"
- "Что важнее: любить или быть любимым?"
Экзаменационное испытание является допуском к ЕГЭ и обязательным условием для получения школьного аттестата. Его результаты будут учитываться при поступлении абитуриентов в вузы на определенные специальности. При необходимости университеты смогут удаленно получить доступ к работе конкретного выпускника.
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Чтобы успешно сдать экзамен, выпускнику нужно было написать сочинение объемом не менее 350 слов, используя для подтверждения своих аргументов ссылки и примеры из литературных произведений, соблюдать логику изложения и избегать грамматических ошибок. На это учащимся давалось 4 часа.
Отметим, пересдать сочинение можно будет 4 февраля и 6 мая 2015 года.
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