Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

24 декабря 2014, 18:18

На портале госуслуг выложили результаты итогового школьного сочинения

здравоохранение образование школьники экзамен портал госуслуг итоговое сочинение наука и инновации

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

Результаты итогового сочинения столичных школьников опубликованы на московском портале госуслуг, сообщает департамент информационных технологий.

Там можно увидеть как оценки (зачет или незачет), так и сканы более 51 тысячи работ школьников с указанием ошибок, повлиявших на итоговый результат.

Чтобы получить доступ к сочинению, пользователю нужно зарегистрироваться на портале и выбрать соответствующую услугу в меню "Образование". Затем необходимо ввести выданные в школе логин и пароль экзаменуемого.

Как оценивается итоговое школьное сочинение

Напомним, 3 декабря более 50 тысяч московских школьников написали итоговое сочинение. В Рособрнадзоре отметили, что оно прошло в штатном режиме без организационных сбоев.

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ - 2014

  • "Чем творчество М.Ю. Лермонтова может быть интересно современному читателю"
  • "Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне (Ю.В.Друнина)"
  • "Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс"
  • "Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть?"
  • "Что важнее: любить или быть любимым?"


Экзаменационное испытание является допуском к ЕГЭ и обязательным условием для получения школьного аттестата. Его результаты будут учитываться при поступлении абитуриентов в вузы на определенные специальности. При необходимости университеты смогут удаленно получить доступ к работе конкретного выпускника.

Ссылки по теме

Чтобы успешно сдать экзамен, выпускнику нужно было написать сочинение объемом не менее 350 слов, используя для подтверждения своих аргументов ссылки и примеры из литературных произведений, соблюдать логику изложения и избегать грамматических ошибок. На это учащимся давалось 4 часа.

Отметим, пересдать сочинение можно будет 4 февраля и 6 мая 2015 года.

Сайты по теме

Сюжет: Образование в Москве

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать