Школьники расскажут миру о компьютерных вирусах и веб-дизайне

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Московским школьникам предложат стать IT-репортерами. Участники одноименного конкурса должны будут рассказать об Интернете, социальных сетях, компьютерных вирусах и новых технологиях, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Принять участие в конкурсе могут все учащиеся школ, входящих в проект "Школа новых технологий", которые посетили с экскурсиями офисы ведущих мировых компаний.

Статьи принимаются до 10 апреля на сайте проекта. Итоги конкурса подведут в мае будущего года. Финалистов ожидают призы и ценные подарки.

Проект "Школа новых технологий" состоит из серии конкурсов, образовательных активностей и мероприятий по технологической модернизации школ. Цель проекта - сделать школу современным центром инноваций, позволяющей учащимся реализовывать свои замыслы и раскрывать таланты.

Первый конкурс для школ состоялся в 2013 году. Тогда из более 400 образовательных учреждений победителями стали 20 московских школ.

Второй этап проекта стартовал в апреле 2014 года. В состав жюри вошли победители первого этапа проекта, представители родительского сообщества и ИТ-компаний - партнеров проекта. Эксперты оценивали уровень технологического развития учебных заведений. Анализировался интернет-трафик школ, учителя прошли тестирование на уровень владения информационными технологиями. Обязательным условием участия было внедрение системы электронных дневников и готовность софинансировать проект за счет школы.