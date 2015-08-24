Алексей Чукарин: "Импортозамещение не должно стать процессом ради процесса"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Импортозамещение стало главной национальной идеей. В стороне не осталась и IT- отрасль, однако попытки создать свой мобильный телефон, собственную операционную систему, отечественные процессоры пока заканчиваются не очень удачно. О том, возможно ли импортозамещение в сфере IT, какие российские продукты реально могут вытеснить импортные, рассуждает колумнист m24.ru, руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий Москвы Алексей Чукарин.

Вокруг только и разговоров, что об импортозамещении. Для каких-то отраслей это действительно возможность развернуться и заработать в полную силу, но в сфере информационных технологий это повод для серьезной дискуссии: возможно ли и — главное — нужно ли?

Прежде всего, следует ответить на вопрос: в каких областях IT у России есть потенциал перейти исключительно на собственные разработки? Вариантов ответа три — это технологии, промышленное производство и программное обеспечение. Копнем глубже и посмотрим, как обстоят дела по каждому из этих направлений в настоящее время.

В глобальном мире использование технологий не ограничивается территориальными барьерами. И нецелесообразно создавать некую уникальную технологию с расчетом, что применяться она будет исключительно в пределах одного государства. Она может быть локализована, может учитывать некую национальную специфику, но ориентирована она должна быть изначально на глобальное потребление. Таким образом, задача стоит — не заменить существующие на мировом рынке решения, а предложить альтернативу, которая, в свою очередь, должна быть совместима с уже созданными ранее смежными технологиями.

Есть примеры, когда российские компании становятся мировыми лидерами в конкретной нише: завод "Монокристалл" в Ставрополье — производитель искусственных сапфиров, которые используются при сборке мобильной электроники, тех же смартфонов и "умных часов"



Идем дальше — производство. У нас есть мощности по производству процессоров, есть даже линейка серверов, которые выпускаются на российских процессорах. Объемы несравнимы с показателями крупных мировых игроков этого рынка — наш общий объем примерно равен объему производства одного завода Intel, а у компании их сотни по всему миру. Есть примеры, когда российские компании становятся мировыми лидерами в конкретной нише: завод "Монокристалл" в Ставрополье — производитель искусственных сапфиров, которые используются при сборке мобильной электроники, тех же смартфонов и "умных часов". Недавно эта компания была признана крупнейшим поставщиком в своем сегменте, причем основная часть продукции идет на экспорт.

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Догонять и копировать эффективные решения зарубежных производителей имеет смысл исключительно в том случае, если продукт гарантированно сможет приносить на территории России (а лучше не только России) выгоду производителю: позволит сэкономить на добавленной стоимости или предполагает массовое потребление, что обеспечит прибыль от продаж даже при высокой себестоимости. Или приемлемый альтернативный вариант – мелкосерийное производство стратегически важной продукции для национальной безопасности или какого-то другого эксклюзивного оборудования. Если обращаться к истории: почему "выстрелил" iPhone? Он предложил пользователям новые потребительские качества. Почему "сработал" эффект Xerox? Он был первым и долгое время оставался лучшим.

А когда мы заявляем о выпуске "своего" смартфона, надо делать технологическую поправку: программное обеспечение для него пишется международными командами разработчиков, а собирается он на заводах в Азии из импортных комплектующих



Таким образом, если говорить о производстве, то в контексте импортозамещения гораздо реалистичнее выглядит стратегия как раз не копирования, а создания собственных новых устройств, но по существующим апробированным технологиям производства. Обеспечить одновременно и технологию, и производство является непомерным бременем как для госбюджета, так и для бюджета коммерческой организации. Наша компонентная база поканаходится не в самом лучшем состоянии, и внедрение новых (но уже существующих за рубежом) технологий производства позволит обеспечить хотя бы внутренний рынок всем необходимым. Например, город закупает инфоматы для поликлиник отечественной сборки.

город закупает инфоматы для поликлиник отечественной сборки



Но вот соответствие этих инфоматов всем требованиям, прописанным в госконтракте, достигается за счет использования при сборке импортных комплектующих — мониторов, сканеров и так далее. А когда мы заявляем о выпуске "своего" смартфона, надо делать технологическую поправку: программное обеспечение для него пишется международными командами разработчиков, а собирается он на заводах в Азии из импортных комплектующих. Действительно "свое" в этом смартфоне — дизайн и оригинальные конструкторские решения.

И, наконец, третье потенциальное направление для импортозамещения в IT-индустрии — программное обеспечение. Есть проекты по созданию собственной национальной операционной системы. Их реализация требует колоссальных вложений, а главное — времени. Операционные системы Windows и Linux разрабатывались десятилетиями и тестировались миллионами пользователей. И этот процесс продолжается до сих пор — недовольных пользователей хватает.

Даже если, условно, создать операционную систему исключительно для нужд госуправления и пересадить на нее всех чиновников, дело закончится тем, что придется выкинуть десятки и сотни уже работающих информационных систем, списать огромные — уже понесенные — затраты, вернуть бумажный документооборот на период тестирования и отладки, который займет не один год, и так далее. Только для того, чтобы выявить крупные системные ошибки, не касаясь даже утилитарных функций, нужно привлечь десятки и даже сотни тысяч пользователей, работающих в разнородной среде. Пользователи при этом ни в чем не виноваты.

На слуху "1С", "Лаборатория Касперского", ABBYY, но список наших успешных разработок гораздо длиннее, особенно в сфере узкоспециализованного ПО



В то же время российские разработчики отлично зарекомендовали себя именно в сфере специализированного системного и прикладного программного обеспечения. Мало освещается тот факт, что отечественные программисты активно работают на ниве аутстаффинга и создают проекты, в том числе и по заказу крупных зарубежных IT-компаний — Siemens, Nokia, Nortel Networks.

Поэтому как раз имеет смысл стимулировать импортозамещение в сфере нишевых программных продуктов — уже сейчас есть достаточное количество успешных примеров в этой области: от антивирусов до офисных приложений. На слуху "1С", "Лаборатория Касперского", ABBYY, но список гораздо длиннее, особенно в сфере узкоспециализованного ПО.

Несмотря на сложности и ограничения, которых у нас немало, резюме будет вполне оптимистичным: импортозамещение в сфере IT — действительно шанс для отечественных производителей и разработчиков, особенно для тех сегментов, где у нас уже достигнут определенный уровень развития. Но импортозамещение не должно превращаться в процесс ради самого процесса.