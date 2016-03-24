С апреля в Подмосковье можно будет вызывать врача через интернет

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сервис вызова врача на дом через интернет заработает в Подмосковье в апреле. Об этом заявила первый зампредседателя правительства Московской области Ольги Забралова, сообщает пресс-служба госоргана.

"С апреля жители всех муниципальных образований Московской области смогут воспользоваться новой услугой вызова врача на дом онлайн", – заявила Забралова.

Как отметили в пресс-службе, с марта сервис тестируется в двух пилотных районах. Сейчас услуга доступна для вызова врачей двух детских поликлиник Каширы и поликлиники №1 в Одинцово.

По словам первого зампредседателя правительства, речь идет не об экстренных вызовах, а о вызовах, когда нет угрозы жизни пациента.

"Сервис удобен тем, что человеку не надо идти в поликлинику. Нет необходимости звонить: сотрудники учреждения сами связываются с пациентом после того, как он оставляет заявку на областном портале госуслуг", – сказала Забралова.