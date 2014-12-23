По московским меркам: Старейший НИИ столицы

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".



Институт скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского считается одним из старейших НИИ в Москве. Он был основан в 1923 году на базе Странноприимного дома, созданного графом Шереметьевым в 1810 году в память о скончавшейся от туберкулеза жене.

В НИИ имени Склифосовского открылась Клиника боли

Сегодня НИИ представляет собой крупный многопрофильный научно-практический центр по проблемам скорой медицинской помощи, неотложной хирургии, реанимации, ожоговой травмы, неотложной кардиологии и острых отравлений. Здесь ежегодно оказывается квалифицированная помощь примерно 52 000 больным и выполняется более 20 000 различных операций. В институте работает около 830 научных сотрудников и врачей, среди них три академика и три члена-корреспондента РАМН, 33 профессора, 85 докторов и 247 кандидатов медицинских наук. Здесь работают главный трансплантолог, главный хирург, главный токсиколог, главный нейрохирург, главный торакальный хирург и главный кардиохирург Москвы.

НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 90 лет

Справедливости ради отметим: среди медицинских институтов, специализирующихся на определенных заболеваниях и не являющихся многопрофильными, тоже есть свои рекордсмены. Так, например, старейшим не только в Москве, но и во всей стране офтальмологическим центром признается НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. История больницы берет свое начало в 1900 году с идеи врача Константина Львовича Адельгейма построить в Москве глазную больницу для бедных. Расходы по строительству взяла на себя известная московская благотворительница Варвара Андреевна Алексеева. Здесь уже в то время было открыто специальное детское отделение, аналогов которому не было ни в России, ни в Западной Европе. Позже такое отделение появилось в глазной больнице имени Ротшильда в Париже. Официально звание научного института было закреплено в январе 1936 года.

Институт является ведущим по вопросам офтальмологии в системе здравоохранения страны. Более того, он внес значительный вклад в становление и развитие отечественной медицины. В 1980 году на базе института был создан Центр по профилактике слепоты, единственный в своем роде в Центральной и Восточной Европе. Ежегодно здесь проходят обследование более 200 000 человек в амбулаторных условиях, почти 9 000 больных получают лечение в стационаре. Существует круглосуточное отделение экстренной и неотложной помощи. В институте проводится порядка 15 000 операций в год. В коллективе 600 сотрудников, среди них - профессора, доктора и кандидаты наук, заслуженные деятели науки и заслуженные врачи РФ.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Одним из мировых предшественников научных институтов считается Французская академия наук, основанная в 1666 году с целью вдохновлять и защищать французских ученых, развивающих математику, естественные науки и медицину. Во Франции же впервые было использовано само слово "институт" в значении "организация, занимающаяся научными исследованиями". Один из первых мировых прообразов современных научных институтов был создан в 1887 году, это Институт Пастера в Париже. По мнению большинства источников, он является лидером в изучении инфекционных заболеваний. Именно здесь в 1983 году был открыт вирус иммунодефицита человека. С 1908 года лауреатами Нобелевской премии стали восемь ученых этого института.