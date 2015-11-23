Смертность в Москве ежегодно снижается на 5%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Смертность в столице ежегодно снижается на 5 процентов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает корреспондент m24.ru.

"В Москве смертность никогда не повышалась. Каждый год она снижается примерно на 5 процентов", – подчеркнул Печатников.

По его словам, продолжительность жизни москвичей по итогам года возрастет до 77 лет. Это на три года больше, чем по России.

Ранее m24.ru сообщало, что в столице зафиксированы очень низкие показатели смертности. Причем они продолжают снижаться.

В настоящее время показатель смертности составляет 529 человек на 100 тысяч населения – это один из самых низких уровней в стране. Почти 4 из 5 смертей в столице приходятся на сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, онкологию и сахарный диабет.

Что касается уровня смертности в Европе (на который ориентируются столичные власти), то он постепенно снижается, хотя европейцы слишком много курят, пьют и едят вредную пищу.