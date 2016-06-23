Депздрав напомнил москвичам правила безопасности в жару

Фото: m24.ru

Департамент здравоохранения Москвы просит жителей столицы принимать необходимые меры в жаркую погоду. Соответствующее сообщение размещено на портале департамента.

"Одна из самых больших проблем в условиях жары – достаточно быстрая потеря воды в организме. Поэтому любой человек, который знает, что у него имеются хронические заболевания, должен внимательно продумать вопрос потребления необходимого количества жидкости. При выходе на улицу ее обязательно надо взять с собой, лучше, если это будет простая негазированная вода. Она лучше утоляет жажду", – советует главный терапевт столицы Григорий Арутюнов.

По словам Арутюнова, норма потребления воды – полтора-два литра в день. Если пить столько жидкости человек не может, стоит ввести в рацион больше свежих фруктов и овощей. Алкогольные напитки в жару употреблять не стоит, так как спиртное способствует повышению температуры тела и излишнему выделению жидкости.

Он также добавил, что выходить на прогулки лучше до 12:00 или после 17:00, когда солнце не так активно, и стараться держаться в тени. Перед принятием солнечных ванн нужно убедиться, что ваше давление в норме и вы выполнили все необходимые назначения своего врача, приняли нужные вам лекарства, а также обеспечены водой. Также Арутюнов напомнил, что загорать лучше до 11:00.