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Общество

22 августа 2014, 17:26

Москвичей научат правильно встречать новорожденных

здравоохранение дети родители рождаемость роддома новорожденные медицина

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент здравоохранения решил подготовить молодых родителей к встрече со своими младенцами. В субботу, 23 августа, для жителей столицы пройдет первое занятие на тему "Встречаем новорожденного из родильного дома".

Лекцию для родителей прочтут в филиале №2 детской поликлиники №38 по адресу Проточный переулок, дом 3/5 в Центральном округе. Желающие узнать, как подготовиться к встрече малыша, могут к 10.00 подойти в Комнату здорового ребенка.

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На занятии родителям и другим родственникам расскажут, как подготовить квартиру к приему юного жильца, что нужно закупить на самое первое время для купания и кормления младенца, какие средства гигиены понадобятся для ухода за новорожденным.

21 августа m24.ru уже сообщил о том, что в Москве за последние годы улучшились показатели рождаемости. Ежегодно в столице появляется на свет примерно 136 тысяч малышей. Снизить статистику по смертности младенцев и рожениц удалось благодаря созданию структуры учреждений для профилактики заболеваний и центров здоровья для детей.

Однако среди молодых мам столицы немало несовершеннолетних девушек, которым еще не хватает опыта в уходе за детьми. Более 1000 младенцев появляются на свет у рожениц, которым еще нет 18 лет. Возможно, занятия по уходу за новорожденными будут особенно полезны самым молодым родителям Москвы.

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