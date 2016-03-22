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Здравоохранение

22 марта 2016, 18:06

В Москве появятся Советы по защите прав медицинских работников

здравоохранение врачи медицинские учреждения Алексей Хрипун

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Во всех московских государственных лечебных учреждениях появятся Советы по защите прав медицинских работников. Такое решение принял глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает пресс-служба ведомства.

Пилотный проект продлится три месяца в трех столичных поликлиниках и двух стационарах.

Новый орган будет информировать трудовой коллектив о ключевых событиях, происходящих в системе здравоохранения города. Совет поможет разрешать конфликтные ситуации, а также совместно с профсоюзами начнет рассматривать предложения медработников, направленные на улучшение условий труда.

Медсестры должны получать достойную зарплату – Алексей Хрипун

"Сейчас мы стремимся создать эффективный инструмент профилактики проблемных ситуаций, оперативного реагирования на проблемы, сформировать эффективный механизм обратной связи между департаментом и медицинским сообществом. Я надеюсь, что практическую работу Советов оценят не только медики, но и пациенты", – сказал Алексей Хрипун.

В состав каждого Совета войдут по три сотрудника поликлиники или стационара: руководитель профсоюза, врач и представитель среднего медицинского персонала, пользующиеся наибольшим уважением в коллективе.

Координировать работу Советов будет уполномоченный по правам медицинских работников Москвы – заместитель главного врача ГКБ имени А. К. Ерамишанцева Светлана Мирзахамидова.

"Сама по себе наша профессия предполагает определенное отношение людей – испокон веков медиков ценили и уважали. Наша прямая задача – сделать так, чтобы медики чувствовали уважение к своему труду и имели возможность отстоять свои права, защитить профессиональные честь и достоинство, напрямую обратившись к руководству в случае необходимости. Сотрудники должны знать, что в обиду их не дадут", – заявила уполномоченный.

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Сюжет: Столичное здравоохранение: изменения и нововведения

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