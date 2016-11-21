Форма поиска по сайту

21 ноября 2016, 21:14

Общество

Минздрав предложил ввести пожизненный срок за посягательство на жизнь врача

Минздрав России предложил наказывать тюремным заключением вплоть до пожизненного лишения свободы за покушение на жизнь медицинских работников. Соответствующий законопроект появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник.

За угрозу можно сесть на пять лет, попасть под арест на полгода или быть отправленным на принудительные работы. За применение насилия грозит до 10 лет.

Если федеральный закон примут, он вступит в силу 1 июля 2018 года.

На минувшей неделе врачам, едущим на вызов к пациентам, предложили выдавать тревожные кнопки. Кнопки для экстренного вызова полиции могут появиться у врачей скорой помощи, неотложной помощи и участковых.

Тревожными кнопками также предлагали оснастить кабинеты медиков. С таким предложением выступал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

