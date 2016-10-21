Педикулез стал самым массовым заболеванием в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Специалисты столичного Роспотребнадзора признали педикулез одним из самых массовых заболеваний в Москве, передает ТАСС.
За последние три года в столице зарегистрировали свыше 520 тысяч случаев.
Главная мера профилактики педикулеза – соблюдать правила личной гигиены. Необходимо регулярно мыться – не реже одного раза в 7-10 дней. Стирать нательное и постельное белье, регулярно стричься и каждый день расчесывать волосы.
В 2013 году насчитывалось около 172 тысяч заболевших. В 2014 году уже более 194 тысяч. В прошлом году число заболевших педикулезом, сократилось до 156 тысяч, уточнили в надзорном ведомстве.
Почти все больные – это бездомные. В 2015 году вшивость стала реже встречаться среди москвичей. Среди горожан педикулезом болели почти две тысячи человек. Это меньше, чем годом ранее на 11,7 процента.
В детских садах и школах города обнаружили десять групповых очагов педикулеза с общим числом – 69 случаев. Очаги педикулеза выявили в южном, юго-западном и восточном округах Москвы.