Педикулез стал самым массовым заболеванием в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Специалисты столичного Роспотребнадзора признали педикулез одним из самых массовых заболеваний в Москве, передает ТАСС.

За последние три года в столице зарегистрировали свыше 520 тысяч случаев.

Педикулез или вшивость – специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью. Заражение происходит при контакте с вшивыми людьми, зачастую в общественных местах – в транспорте, бассейне, на массовых мероприятиях. Заразиться можно и в собственной квартире при использовании общих расчесок, щеток, постельных принадлежностей, одежды и так далее. – специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью. Заражение происходит при контакте с вшивыми людьми, зачастую в общественных местах – в транспорте, бассейне, на массовых мероприятиях. Заразиться можно и в собственной квартире при использовании общих расчесок, щеток, постельных принадлежностей, одежды и так далее. Главная мера профилактики педикулеза – соблюдать правила личной гигиены. Необходимо регулярно мыться – не реже одного раза в 7-10 дней. Стирать нательное и постельное белье, регулярно стричься и каждый день расчесывать волосы.



В 2013 году насчитывалось около 172 тысяч заболевших. В 2014 году уже более 194 тысяч. В прошлом году число заболевших педикулезом, сократилось до 156 тысяч, уточнили в надзорном ведомстве.

Почти все больные – это бездомные. В 2015 году вшивость стала реже встречаться среди москвичей. Среди горожан педикулезом болели почти две тысячи человек. Это меньше, чем годом ранее на 11,7 процента.

В детских садах и школах города обнаружили десять групповых очагов педикулеза с общим числом – 69 случаев. Очаги педикулеза выявили в южном, юго-западном и восточном округах Москвы.

