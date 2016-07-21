С начала года медвертолеты в столице совершили свыше 430 вылетов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Вертолеты медицинской авиации в столице совершили более 430 вылетов с начала года. Об этом сообщил замдиректора Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк, передает Агентство "Москва".

По его словам, в прошлом году вертолеты совершили всего 593 вылета, тогда как за шесть месяцев этого года их количество уже достигло 432.

"Вертолет прилетает на место происшествий в среднем за 7–15 минут, запретов на полеты в зонах Москвы нет, летать вертолету экстренной помощи можно везде", – пояснил Гуменюк.

В среднем транспортировка пострадавшего в больницу занимает около часа. Одновременно вертолет может перевозить двоих пациентов.

Наиболее частой причиной вызова вертолетов становятся дорожные аварии. Кроме того, медицинскую авиацию вызывают для пострадавших при пожарах, взрывах и ножевых ранениях. Сейчас также разрабатывается программа помощи больным с инфарктами и инсультами.

Два вертолета находятся на постоянном дежурстве в ГКБ № 15 имени Филатова и на аэродроме Остафьево. К концу 2016 года еще одно воздушное судно будет располагаться на базе ГКБ № 3 в Зеленограде. Остальные вертолеты стоят в резерве, их привлекают при крупных ЧС.

Принимают пострадавших 10 городских больниц, которые оборудованы вертолетными площадками.