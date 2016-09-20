Форма поиска по сайту

Новости

20 сентября 2016, 16:26

Общество

Заболеваемость ОРВИ в столице ниже эпидпорога

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Заболеваемость ОРВИ в Москве находится ниже эпидпорога, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. К 19 сентября прививки от гриппа сделали почти 860 тысяч жителей города.

Основная масса горожан обратилась за вакцинами в медицинские организации. Там вакцинацию прошли 760 тысяч человек.

Мобильные пункты, работающие у 24 станций метрополитена, также пользуются спросом у жителей мегаполиса. С 5 по 19 сентября ими воспользовались 30 тысяч москвичей. Машины с вакцинами продолжат дежурить рядом с метро до 1 ноября.

Фото: m24.ru/

С 19 по 25 сентября мобильные пункты будут работать у станций "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная" и "Теплый Стан".

С 26 сентября по 2 октября они переедут дежурить к вестибюлям "Павелецкой", "Дмитровской", "Киевской", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерной", "Семеновской", "Люблино", "Белорусской", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражской".

По будням машины дежурят с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье – с 9:00 до 16:00.

Прививку может сделать любой желающий, достигший 18 лет. Перед вакцинацией пациентов осматривают врачи.

здравоохранение Роспотребнадзор эпидемия ОРВИ медицина

