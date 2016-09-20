Заболеваемость ОРВИ в столице ниже эпидпорога

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Заболеваемость ОРВИ в Москве находится ниже эпидпорога, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. К 19 сентября прививки от гриппа сделали почти 860 тысяч жителей города.

Основная масса горожан обратилась за вакцинами в медицинские организации. Там вакцинацию прошли 760 тысяч человек.

Мобильные пункты, работающие у 24 станций метрополитена, также пользуются спросом у жителей мегаполиса. С 5 по 19 сентября ими воспользовались 30 тысяч москвичей. Машины с вакцинами продолжат дежурить рядом с метро до 1 ноября.