Почти половина москвичей сделали прививки от гриппа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Вакцинацию от гриппа сделали почти 50 процентов или 5,8 миллионов жителей столицы в ходе прививочной кампании 2016–2017 годов. Об этом на оперативном совещании в правительстве Москвы доложила мэру Сергею Собянину руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Елена Андреева.

За счет средств федерального бюджета были привиты три миллиона человек, из городского бюджета – 1,2 миллиона человек, за счет средств предприятий и граждан – 1,6 миллиона человек.

Благодаря тому, что прививки от гриппа сделали 48,1 процентов населения (это на 38,3 процентов превышает среднероссийский показатель), в текущем сезоне заболеваемость гриппом в столице существенно ниже, чем в большинстве других регионов. Грипп в Москве был выявлен лишь у 1611 граждан. Среди заболевших только три человека ранее сделали прививки, остальные же были не привиты.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/418]Как правильно защищаться от гриппа[/URLEXTERNAL]