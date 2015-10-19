Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2015, 13:35

Общество

Один из пострадавших в аварии на ТЭЦ находится в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Один из пострадавших в аварии на ТЭЦ на востоке Москвы, находится в тяжелом состоянии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

В результате аварии на одной из ТЭЦ по Монтажной улице, в клиническую больницу №36 были госпитализированы три человека.

Сообщается, что один из них находится в тяжелом состоянии, еще двое мужчин - в удовлетворительном. Еще одному медицинская помощь была оказана ранее на месте.

Напомним, инцидент произошел 18 октября. На территории одной из ТЭЦ, расположенной на Монтажной улице, произошел прорыв магистральной трубы. В результате аварии пострадали четыре человека, один из которых - охранник указанной ТЭЦ.

Ссылки по теме


Дома в районах рядом с ТЭЦ-23 были переведены на резервные схемы теплоснабжения. Также на некоторое время было перекрыто движение автотранспорта на месте аварии.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве сообщала, что по факту аварии проводится доследственная проверка.

здравоохранение пострадавшие ТЭЦ госпитализция авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика