Состояние последнего пострадавшего в ЧП на "синей" ветке метро улучшилось

Фото: ИТАР-ТАСС

Состояние последнего пострадавшего в аварии на Арбатско-Покровской ветке метро улучшилось до удовлетворительного, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в департаменте здравоохранения столицы.

"Состояние стабильное, со средней тяжести изменилось на удовлетворительное", - сказал собеседник агентства. По его словам, потерпевший проходит лечение в НИИ имени Склифосовского.

Напомним, 15 июля в около 8.30 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 24 человека и еще более 400 пострадали.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. Следственный комитет считает, что стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.

22 июля Сергей Собянин сообщил об отставке начальника Московского метрополитена Ивана Беседина. Новым руководителем метро стал Дмитрий Пегов, ранее занимавший пост гендиректора дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД".

Московский метрополитен выплатил порядка 183 миллионов рублей пострадавшим и родственникам погибших при аварии в столичной подземке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, были задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.