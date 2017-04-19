Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Городская доплата за статус "Московский врач" составит 15 тысяч рублей в месяц. О соответствующем постановлении на заседании президиума правительства столицы сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Выплаты смогут получить врачи городских больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Статус "Московский врач" будет присваиваться специалистам, доказавшим, что их опыт и профессиональный уровень значительно выше базовых требований и соответствует лучшим мировым стандартам.

Статус будет присваиваться врачам, у которых есть сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации, а стаж работы – не менее пяти лет. Также претендент должен успешно пройти добровольные оценочные процедуры, включающие клинический экзамен по специальности и защиту портфолио своих достижений.

Отмечается, что для пациентов наличие у врача такого статуса станет дополнительной гарантией качества лечения.