19 апреля 2017, 13:55

Общество

Городская доплата за статус "Московский врач" составит 15 тысяч рублей в месяц

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Городская доплата за статус "Московский врач" составит 15 тысяч рублей в месяц. О соответствующем постановлении на заседании президиума правительства столицы сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Выплаты смогут получить врачи городских больниц, поликлиник и других медицинских организаций. Статус "Московский врач" будет присваиваться специалистам, доказавшим, что их опыт и профессиональный уровень значительно выше базовых требований и соответствует лучшим мировым стандартам.

Статус будет присваиваться врачам, у которых есть сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации, а стаж работы – не менее пяти лет. Также претендент должен успешно пройти добровольные оценочные процедуры, включающие клинический экзамен по специальности и защиту портфолио своих достижений.

Отмечается, что для пациентов наличие у врача такого статуса станет дополнительной гарантией качества лечения.

Проект "Московский врач" стартует в столице 1 сентября. По словам руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, статус после экзаменов этой осенью могут получить от 5 до 7 тысяч специалистов. Он также отметил, что врачам, которые пройдут испытание, выдадут специальный сертификат. Информация о них будет размещаться на специальной странице сайта департамента здравоохранения.
