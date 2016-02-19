Заболевшую лихорадкой Зика москвичку выпишут из больницы

Фото: m24.ru

Москвичку, у которой после прилета из Доминиканской республики была выявлена лихорадка Зика, выписывают из больницы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева.

"Дали распоряжение выписывать, сегодня она будет дома", – отметил Малеев, пояснив, что анализы у пациентки хорошие.

Медик сообщил, что вирус Зика у женщины был выявлен при помощи российской тест-системы, которая в настоящее время проходит этап регистрации. "Поскольку наша тест-система проходит стадию регистрации, мы применили и западную тест-систему для сравнения. Получили одинаковый результат. Материалы также направлены в Новосибирск в центр "Вектор", – сказал Малеев.

О новых случаях подозрений на ввоз вируса Зика в Россию ему ничего неизвестно. "Следим, пока никаких сообщений о новых случаях нет", – сообщил он.

Напомним, москвичка находилась на отдыхе в Доминиканской республике. Через несколько дней после возвращения у нее было зафиксировано ухудшение самочувствия, температура, и сыпь. Заболевшую сразу же госпитализировали в одну из инфекционных больниц.

Ранее о том, что заболевшая вирусом Зика остается в больнице, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственныйо санитарный врач РФ Анна Попова.

"Сегодня в Российской Федерации зарегистрирован один случай с лихорадкой Зика, пациентка чувствует себя очень хорошо уже неделю, но в связи с тем, что сегодня все еще мы видим в секретах организма выделение живого вируса, пациентка находится в стационаре", – рассказала Попова.

Лихорадка Зика – инфекционная болезнь обезьян, иногда передается человеку через комаров или половым путем. Болезнь характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, так как вызывает у ребенка микроцефалию с вероятными тяжелыми поражениями мозга.

Вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в Тихоокеанском регионе. В Западном полушарии она сейчас особенно быстро распространяется: вирус проник более чем в 20 стран из 55, хотя в мае прошлого года заболевшие были только в Бразилии.

На данный момент не существует вакцины или лекарства для предотвращения заболевания лихорадкой Зика. Однако при инфицировании симптомы можно облегчить с помощью обычного парацетамола.

По официальным данным, в 18 штатах Бразилии зарегистрировано более полумиллиона случаев заболеваний лихорадкой Зика. Случаи заболевания зафиксированы в других странах Южной Америки, а также в ряде стран Тихоокеанского региона, несколько "завозных" случаев выявлено в Европе и США.