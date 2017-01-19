Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января 2017, 14:01

Общество

Профильный комитет Госдумы не поддержал ограничение рекламы фастфуда

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству отклонил в первом чтении проект закона об ограничении рекламы фастфуда, передает Агентство "Москва".

Новый закон направлен на запрет размещения рекламы пищи с высоким содержанием сахара, соли, жиров и насыщенных жиров ближе, чем в 100 метрах от детских, образовательных, медицинских, курортных и других социальных учреждений.

Вместе с тем, предлагается ограничить такую рекламу в теле- и радиопередачах в период с 7 до 22 часов и в аудио- видеопродукции для несовершеннолетних.

Ранее Минздрав выступил с инициативой ограничить телевизионную рекламу таких вредных продуктов, как колбасные изделия, газировку, чипсы и кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.
здравоохранение Госдума законы фастфуд закон о рекламе

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика