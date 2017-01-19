Профильный комитет Госдумы не поддержал ограничение рекламы фастфуда

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству отклонил в первом чтении проект закона об ограничении рекламы фастфуда, передает Агентство "Москва".

Новый закон направлен на запрет размещения рекламы пищи с высоким содержанием сахара, соли, жиров и насыщенных жиров ближе, чем в 100 метрах от детских, образовательных, медицинских, курортных и других социальных учреждений.

Вместе с тем, предлагается ограничить такую рекламу в теле- и радиопередачах в период с 7 до 22 часов и в аудио- видеопродукции для несовершеннолетних.