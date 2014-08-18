В 2015 году мэрия запустит мобильное приложение с 3D-панорамами

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Мобильное приложение с функцией просмотра 3D-панорам может появиться в 2015 году на базе электронного атласа Москвы. Об этом M24.ru сообщила пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова. А на интернет-сайт атласа добавят функцию дополненной реальности. На панорамы столичных улиц городские ведомства смогут добавлять 3D-модели объектов, аудио и видео, привязанные к конкретным точкам на карте. Кроме того, на базе трехмерных панорам появятся туристические маршруты, дополненные аудио- и видеогидами. Если карты "потянут" нагрузку от городских ведомств, то функции дополненной реальности станут доступны и для жителей города.

"В 2015 году планируется выпустить мобильное приложение для московского электронного атласа, в котором будут реализованы функции показа 3D-панорам", - отметила Елена Новикова. По ее словам, пока проект находится на стадии разработки.

Кроме того, планируется расширить функционал панорам интернет-версии электронного атласа. В частности, по словам Новиковой, до конца года на атласе появится сервис, позволяющий добавлять на городские панорамы 3D-модели различных объектов. "За счет этого можно будет реализовать функции дополненной реальности в рамках нашего сервиса "машина времени". Эти модели позволят отправить людей в будущее – можно будет прогуляться по мостам, которые планируется построить, или посмотреть на проекты зданий, реконструируемых площадей, привязанных к реальной местности в 3D",- заявила пресс-секретарь IT-ведомства.



3D-модели также позволят градостроителям создавать более точную привязку объектов к географическим координатам. "Эта функция возможна сейчас только на нашем электронном атласе, поскольку только его панорамы отсняты с помощью камер и лазерного сканирования, соответственно, масштаб всех объектов на улицах соблюдается максимально точно", - отметила она.

Кроме того, на электронный атлас добавят функцию построения туристических маршрутов. "Это будут управляемые маршруты, по которым можно будет "ходить" от одного объекта к другому. Все достопримечательности в маршруте будут дополнены аудиогидами, галереями изображений, ссылками на сайты с информацией об объекте", - пояснила Елена Новикова.

По ее словам маршруты также планируется использовать не только для туристических нужд, но и для создания сервисов для инвалидов. "Например есть здания, где оборудование для людей с ограниченными возможностями есть, но оно спрятано у боковых входов – его сложно найти. До него будут построены маршруты в 3D," – рассказала Новикова.

Также на атлас планируется добавить 3D-панорамы помещений госструктур, это позволит организовывать навигацию до конечной точки назначения. "Например, в том же МФЦ можно будет проделать весь путь до нужного окна и снабдить его рассказом о получении конкретной услуги, описанием сервисов, которые оказывает центр – добавление мультимедиа на панорамы дает большой простор действий", - добавила представитель департамента.

На реализацию новых сервисов для сайта планируется потратить порядка 10,5 млн рублей.

В компании "Яндекс" M24.ru рассказали, что в приложении "Яндекс.Карты" на сегодняшний день реализована возможность показа панорам на мобильных устройствах. "На них подписаны улицы и расставлены таблички с номерами домов. На сервисе также отмечены выходы из метро, вокзалы и аэропорты, библиотеки " - отметили в пресс-службе компании. Также есть панорамные съемки помещений храмов, музеев, спортивных объектов. А на "Яндекс.Картах" содержится возможность просматривать видеотрансляции пробок на улицах крупных городов, а также фотографии разных зданий и сведения о расположенных в них учреждениях. Однако на сами панорамы аудио и видео "Яндекс" не добавляет.

"Утро": В Москве появится мобильное приложение с 3D-панорамами

Генеральный директор компании NextGis Максим Дубинин считает, панорамы на мобильных устройствах будут пользоваться популярностью у жителей столицы, только если они будут регулярно поддерживаться и обновляться. "Если ДИТ сможет обеспечивать хорошую поддержку своего приложения и панорамы будут более свежие, чем у "Яндекс" и Google, то, безусловно, конечный потребитель от этого только выиграет", - отметил эксперт.

По его словам, сервисы дополненной реальности будут носить для пользователей больше развлекательный характер.

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин отметил, что возможность добавлять 3D-модели на электронный атлас была бы интересна, в первую очередь, всем молодым архитекторам и урбанистам. "Более того, на базе этих панорам можно было бы проводить архитектурные и творческие конкурсы", - отметил эксперт.



Что касается добавления музыки и видеоряда на панораму, то, по словам Бегтина, это имеет скорее туристическую привлекательность. "То есть на готовый маршрут наложить музыку для его украшения", - полагает он. Что касается рядового пользователя, то он вряд ли станет разбираться с подобным функционалом.

Напомним, что 3D-панорамы были добавлены на электронный атлас в конце 2013 года. Их главное отличие от аналогов Google и "Яндекс" в том, что при съемке города используются не только камеры, но и лазерные установки. Благодаря совмещению фотосъемки и лазерного сканирования, получаются 3D-панорамы с соблюдением масштабов объектов вплоть до нескольких сантиметров. Такая точность необходима, чтобы панорамными фото могли пользоваться госслужащие, например, при оценке стоимости реконструкций дорог.

В апреле 2014 года на электронный атлас добавили полную трехмерную панораму ВДНХ – впервые этот парк удалось полностью отснять именно для электронного атласа.

Отметим также, что в 2015 году на электронном атласе планируется запустить сервис "машина времени", который позволит просматривать карту столицы разных периодов, начиная с 90-х годов. План города можно будет перенести и в "будущее", посмотрев, как будет выглядеть город после завершения всего планового строительства. Сначала "машина времени" будет показывать только изменения карты, позднее могут быть добавлены и изменения в городских панорамах.

Дарья Миронова