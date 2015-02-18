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Общество

18 февраля, 08:51

Количество жалоб на сотовую связь в Москве снизилось на 70%

здравоохранение образование связь сотовая связь проверки Александр Горбатько наука и инновации

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Число жалоб на сотовую связь в столице за год снизилось на 70%, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента информационных технологий.

Как отметил замглавы департамента Александр Горбатько в ходе выступления на федеральном форуме "Telecom Qos Russia 2015 – Качество телекоммуникационных услуг в России", спад количества жалоб на связь начал падать еще в 2014 году: во второй половине года объем обращений снизился на четверть по отношению к первой половине того же года.

"Абоненты сотовых операторов могли сами убедиться в положительных изменениях, оценив качество работы сетей сотовой связи в Москве, например, в минувшую новогоднюю ночь и сравнить положение дел с тем, как было раньше", - отметил чиновник.

Добавим, что всего за период 2013 - 2014 год департамент информационных технологий согласовал для размещения оборудования операторов 1,2 тысячи объектов госсобственности
столицы и 500 уличных столбов.

Кроме того, последние замеры, проведенные в Москве среди операторов "большой тройки" показали, что доля неуспешных попыток установления вызова находится в пределах нормы – 5%, число недоставленных SMS-сообщений – около ноля, а показатель "средняя разборчивость речи на соединение" вырос за год почти в два раза.

Ранее M24.ru сообщало, что качество услуг связи в столице проверил Роскомнадзор. Исследование качества работы крупнейших операторов проходило в декабре 2014 года. В результате выяснилось, что неуспешные попытки установления голосового соединения чаще всего встречаются у оператора MTS, а недоставленных сообщений больше всего оказалось у Beeline. В свою очередь, все сообщения MegaFon дошли до адресата.

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