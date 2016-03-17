Москвичей старше 55 лет бесплатно научат "гимнастике для мозга"

Фото: ТАСС/Алексей Федоров

В столичном Центре развития социальных технологий стартовал цикл образовательных программ для слушателей старше 55 лет "Мы – за здоровый образ жизни". Москвичей бесплатно обучат основам здорового образа жизни, в том числе технике дыхательной гимнастики и "гимнастики для мозга", а также помогут подобрать подходящий уровень физической активности.

"За первые три дня более 120 москвичей из уст высококвалифицированных экспертов-врачей получат знания и рекомендации, которые помогут им сохранить активное долголетие. Всего же за 2016 году планируется обучить более 1,5 тысяч слушателей. Обучение по программе бесплатно", – цитирует Агентство "Москва" директора Центра развития здравоохранения Московского городского университета управления правительства Москвы (МГУУ), члена попечительского совета АНО "Центр развития социальных технологий" Константина Царанова.

Программа состоит из трех основных блоков: основы сохранения физического здоровья, основы сохранения психического здоровья и навыки медицинской профилактики. Среди экспертов – доктора и кандидаты наук, врачи, психологи, фитнес-тренеры.

Цикл образовательных программ "Мы – за здоровый образ жизни" проводится при поддержке Ресурсного центра НКО Комитета общественных связей Москвы и ряда медицинских организаций.