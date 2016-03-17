Три клиники "Доктор рядом" откроются на западе и юге Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Три клиники по программе "Доктор рядом" откроются в Москве – две на западе и одна на юге, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике. Помещения были реализованы сегодня на аукционах ведомства.

Два помещения площадью 165,6 и 154,8 квадратных метра по адресу Партизанская улица, дом 24, корпус 2 переданы в аренду ООО "СТАТУС-С". Помещение площадью 180 квадратных метров в доме 30 на Кронштадском бульваре арендовало ООО "КРОТОН-Н". Общая сумма от их реализации составила 4,29 миллиона рублей годовой арендной платы.

По условиям договоров аренды, в течение первых восьми месяцев со дня заключения контракта инвесторы должны провести ремонт в помещениях и оснастить будущие центры медицинским оборудованием. Со дня открытия клиник "Доктор рядом" начнет действовать льготная ставка – один рубль за квадратный метр. Срок действия аренды составляет 20 лет.

Клиники "Доктор рядом" бесплатно оказывают москвичам услуги первичной медицинской помощи и обеспечивают возможность посещения врача общей практики. Остальные услуги оказываются на платной основе.

С начала 2016 года реализовано четыре объекта под открытие частных клиник, напомнила заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Программа льготной аренды под создание частных клиник пользуется большим спросом у инвесторов. С начала этого года четыре объекта нашли своих покупателей. В прошлом году по программе "рубль за квадратный метр" столичные власти реализовали 21 объект. Сейчас на торгах находятся четыре объекта", – сказала она.

В настоящее время ведется заявочная кампания по четырем объектам в рамках программы "Доктор рядом". Подробную информацию о лотах можно найти на сайте департамента по конкурентной политике в разделе "Земельно-имущественные торги", а также на инвестиционном портале города. Также интересующие вопросы принимает служба "Инвестиционный консультант" по телефону 8(499)652-60-25, добавочные 54-524 и 54-523.