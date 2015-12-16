В Москве ввели новые награды для медиков

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Мосгордума учредила почетный знак "Заслуженный врач Москвы" и звание "Почетный медицинский работник Москвы", сообщает Агентство "Москва".

Новыми знаками отличия будут награждать высококвалифицированных медицинских работников столицы. Закон направлен на повышение престижа профессии медработника.

"Такое звание должно быть введено. Это поднимет престиж профессии. Последнее время мы очень много ругаем медицину, но у нас много достижений в этой области. Мы должны признавать их заслуги", – заявила в ходе заседания председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова.

Новые награды предусматривают денежные премии. Сумма премии для каждого медработника, награжденного почетным знаком "Заслуженный врач Москвы" составит 125 тысяч рублей. Ежегодно планируется премировать 50 человек.

Решение о награждении почетным знаком и присвоении почетного звания будет принимать мэр Москвы.

Напомним, на сегодняшний день в Москве уже существуют награды для медицинских работников. В частности, "Премия города Москвы в области медицины" и почетное звание "Почетный работник здравоохранения города Москвы".