В столице создадут онлайн-карту маршрутов для маломобильных граждан

Фото: ИТАР-ТАСС

В июне в Москве стартует проект "Город без барьеров". Как рассказали М24.ru в Центре молодежного парламентаризма, целью проекта станет разработка маршрутов для маломобильных групп граждан. В нем примут участие инвалиды, а итоги работы передадут чиновникам, которые займутся установкой пандусов.

Как рассказал руководитель Центра молодежного парламентаризма Владимир Владимиров, организаторы проекта будут ориентироваться на уже существующие объекты, которые приспособлены для маломобильных групп граждан. При участии общественных организаций, а также самих инвалидов будет проработано несколько маршрутов, которые соединят эти объекты. "Мы пройдем эти маршруты, а затем нанесем их на карту и отметим проблемные точки, где отсутствуют спуски, подъемы и так далее", - пояснил Владимиров. Карта появится на сайте pandus.molparlam.ru.

Отметим, в апреле Москомтуризм выпустил путеводитель для инвалидов. Он уже прошел тестирование. Путеводитель включает, в частности, экскурсию по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке и маршрут от "Третьяковки" до Болотной площади. Как заявили в ведомстве, со временем сеть маршрутов будет расширяться.

Также Владимиров рассказал, что сейчас обсуждается возможность сотрудничества с порталом "Наш город". Решение о совместном проекте могут принять уже на следующей неделе.

В Открытом правительстве М24.ru подтвердили, что вскоре на портале появится раздел, посвященный проблемам маломобильных групп граждан. В ОП пояснили, что молодежный парламент пока не обращался с предложением о сотрудничестве, однако "если заявленная организаторами тема будет соответствовать тому, чем мы занимаемся, то такую возможность обсудим и заключим соглашение".

Заммэра по вопросам здравоохранения Леонид Печатников пояснил, что эта инициатива исходит от департамента соцзащиты. Результаты работы передадут туда, а также в департамент строительства. "Департамент здравоохранения также поддерживает инициативу", - сказал Печатников – "Проблема, в первую очередь, заключается в отсутствии пандусов в необходимых местах. Нужно провести исследование и начать решать эту проблему".

В департаменте соцзащиты заявили, что уже создана общественная инспекция по делам инвалидов, которая следит за состоянием инфраструктуры. Туда входят представители общественных организаций. "Итогом нашей работы станет создание безбарьерной среды для тех, кто в ней нуждается", - подчеркнули в ведомстве.

Депутаты Мосгордумы также готовы поддержать проект. Председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова отметила, что эта идея не нова, но депутаты всегда выступали за развитие инфраструктуры для инвалидов.

Представитель "Общества равных возможностей" Сергей Соколов заявил М24.ru, что к этой инициативе он относится положительно. "Сейчас проблем много, инвалиды не могут передвигаться по простейшим маршрутам, например, пересечь Тверскую улицу и даже подать жалобу в мэрию, так как подъезд не оборудован пандусами", - сказал он. Соколов подтвердил, что готов участвовать в проекте. "В настоящее время власти обратили внимание на эту проблему, уже оборудованы надземные переходы, надеюсь, что это только начало", - заключил он.

Напомним, власти пообещали к концу года оборудовать для инвалидов три четверти всех столичных зданий. Полностью программу по развитию инфраструктуры планируется завершить к 2016 году.

Мария Решетникова