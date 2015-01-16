Опубликована карта мест для купания в Крещение

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

На портале открытых данных правительства Москвы опубликовали полный перечень мест для купания в Крещение, сообщает департамент информационных технологий. На карте отмечены и специально оборудованные места, и городские водоемы, соответствующие условиям безопасности.

На портале открытых данных можно не только найти ближайшее для купания место, но и уточнить, есть ли там необходимые условия: раздевалки, туалет, пункт медпомощи, горячее питание. Здесь же можно посмотреть график работы купелей. Большинство мест для купания будет открыты с позднего вечера воскресенья, 18 января, до утра понедельника, 19 января. В столице к празднику организуют 59 официальных купелей, они появятся в каждом округе.

Увидеть в режиме онлайн все, что происходит в местах для крещенских купаний, можно с помощью сервиса "Окно в город". На его странице жителям впервые будет доступна прямая трансляция крещенских купаний в нескольких районах Москвы с камер городского видеонаблюдения, выходящих на проруби и купели.

"Утро": Ведущие "Москвы FM" - о видеотрансляции крещенских купаний

Некоторые камеры в ночь крещенских купаний специально развернут так, чтобы москвичи могли наблюдать за происходящим. Камеры будут брать площадку общим планом, не нарушая приватность купающихся.

По словам представителя департамента информационных технологий Елены Новиковой, на портале “Окно в город” уберут рубрику “Рождественские ярмарки”, так как они закрылись, и на ее месте сделают трансляцию “Крещенские купания”.

"Сотрудники департамента сейчас подбирают камеры, которые смотрят на площадки, где будут организованы купели, и разворачивают их в подходящие стороны", - рассказала Новикова.

По данным столичного МЧС, в этом году в Москве будет организовано 59 точек для купания. "Купели на водоемах будут огорожены на расстоянии 20-50 метров. Вдоль ограждений будет растянута лента и будут стоять сотрудники полиции”, - рассказал M24.ru главный госинспектор по маломерным судам столичного управления МЧС Владимир Волков.

Центральный округ:

Крещенские купания в центре Москвы разрешат только в специально оборудованных дубовых купелях на Площади Революции. В Екатерининском и Новоспасском прудах в этом году окунаться запретили. Проверка показала, что вода в них не соответствует установленным гигиеническим требованиям.

Восточный округ:

Красный пруд - Измайловский лесопарк, район Измайлово;

Белое Озеро - ул. Б. Косинская, д. 46, район Косино-Ухтомский;

Бабаевский пруд - ул. Курганская, д. 5-9, район Гольяново;

Святое Озеро - ул. Оранжерейная, д. 18, район Косино-Ухтомский;

Терлецкие пруды - Свободный пр-т. д. 9, район Ивановское;

Майский пруд - ПКиО "Сокольники", район Сокольники;

"Большой Садовый пруд" - Большая Академическая улица, вл. 46-49, район Коптево;

Акваторий Химкинского водохранилища - Ленинградское шоссе, вл 39-4, Войковский район.

Северный округ:

Зона пляжа "Левобережный". Прибрежный проезд, вл. 7, Левобережный район;

"Верхний Бурцевский пруд", ул. Бурцевская, д. 35-37, Молжаниновский район;

"Верхний Царицынский пруд" - Дольская улица, дом 1, район Орехово-Борисово Северное.

Южный округ:

Борисовские пруды - улица Борисовские Пруды, вл 2, район Братеево;

Пруд "Бекет" - Загородное шоссе, дом 2, Донской район;

Юго-Восточный округ:

"Верхний Кузьминский пруд" - Кузьминская улица, район Выхино-Жулебино;

Шибаевский пруд - улица Заречье, дом 14, Кузьминки;

Нижний Люблинском пруд - улица Шкулёва, владение 3, Текстильщики;

Западный округ:

"Мещерское" - Воскресенская улица, дом 3А, район Солнцево;

Оборудованное место для крещенского купания на улице Василия Ботылева - улица Василия Ботылева, владение 45, район Кунцево;

"Фили" - Филевский бульвар, дом 21, район Филевский Парк;

Москва-река. Большая Филевская улица, 40А, район Филевский Парк.

Северо-Восточный округ:

Дворцовый пруд, напротив Храма Живоначальной Троицы в Останкине по адресу: улица Останкинская, дом 7, строение 2.

Северо-Западный округ:

Купания на улице Барышиха - улица Барышиха, владение 4, район Митино;

Купания вблизи храма Рождества Христова - Муравская улица, дом 39, район Митино;

"Деривационный канал" - Малая Набережная улица, дом 3, строение 1, район Покровское-Стрешнево;

"Покровское-Стрешнево", пруд № 4 каскада прудов на реке Чернушке - 5-й Войковский проезд, дом 2, строение 4, район Покровское-Стрешнево;

Купания в парке культуры и отдыха "Северное Тушино" - улица Свободы, дом 56, район Северное Тушино;

Купания в Строгинской пойме - улица Твардовского, владение 16, корпус 3, район Строгино;

Купания в Кировской пойме - улица Исаковского, владение 2, район Строгино;

Малое бездонное озеро и Карамышевская набережная, 13-15 в Хорошеве-Мневниках;

Купания на Карамышевской набережной - Карамышевская набережная, дом 13-15, район Хорошёво-Мнёвники;

Парк "Москворецкий", напротив дома 50 по улице Живописная в Щукине;

Деривационный канал, напротив владения 19 по улице Лодочная в Южном Тушине.

Юго-Западный округ:

Большой Тропаревский пруд, улица Академика Виноградова, 7, Теплый Стан;

Черневский пруд, улица Южнобутовская, владение 62-66, район Южное Бутово;

Потаповские пруды, улица Остафьевская, Южное Бутово;

Пруд в деревне Захарьино, улица Николая Сироткина, 28а, строение 1, в том же районе;

Пруд в усадьбе "Узкое", Профсоюзная улица, дом 123Б, Ясенево;

Большой пруд в усадьбе "Воронцово", улица Воронцовские пруды, владение 3, район Обручевский.

Зеленоградский административный округ:

"Пруд Водокачка" - город Зеленоград, 10-й микрорайон, район Силино;

"Черное озеро" - город Зеленоград, корпус 618, район Савёлки;

Новомосковский административный округ:

Купания в поселке Ульяновского Лесопарка - город Московский, 1-й микрорайон, дом 19А, поселение Московский;

Купания у церкви Спаса Нерукотворного Образа - деревня Большое Свинорье, у церкви Спаса Нерукотворного Образа, поселение Марушкинское;

Купания в деревне Кнутово - деревня Кнутово, пруд в деревне Кнутово, поселение Филимонковское;

"Ручеек" - деревня Марушкино, народный парк "Ручеёк", поселение Марушкинское;

"Мичуринец - поселок ДСК "Мичуринец", Железнодорожная улица, поселение Внуковское;

Возле храма Живоначальной Троицы - поселок Воскресенское, дом отдыха "Воскресенское", поселение Воскресенское;

Евсеево - деревня Евсеево, поселение Десеновское;

Средний пруд каскада "Усадьбы Троицкое" - поселок Завода Мосрентген, дом 39, поселение "Мосрентген";

Купания в деревне Говорово - город Московский, 1-й микрорайон, дом 19А, поселение Московский.

Троицкий административный округ:

Купания у церкви Покрова Пресвятой Богородицы - село Покровское, церковь Покрова Пресвятой Богородицы, поселение Вороновское;

Оборудованное место для крещенского купания в деревне Товарищево - деревня Товарищево, на реке Печенка, поселение Кленовское;

Купания возле храма Новомучеников Подольских - поселок Шишкин Лес, строение 43, поселение Михайлово-Ярцевское;

"Солнечный город" - деревня Лужки, коттеджный поселок "Солнечный город", поселение Михайлово-Ярцевское;

Возле церкви Казанской иконы Божьей матери - деревня Пучково, возле церкви Казанской иконы Божьей матери;

Купания в деревне Васютино - деревня Васюнино, поселение Роговское;

Ознобишино - село Ознобишино, поселение Щаповское;

Зона отдыха "Заречье" - город Троицк, Заречная улица, поселение Троицк;

Пруд вблизи Михайло-Архангельского храма - село Былово, поселение Краснопахорское.