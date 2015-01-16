Как столичные школы переходят на электронное образование

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В столичных школах работает около 160 тысяч компьютеров. Впрочем, настольные машины уже не способны удивить современных школьников. За последние годы почти в каждом московском классе появились интерактивные доски, а оценки теперь выставляют в электронные дневники.

О том, какие гаджеты использует сегодняшняя школа, читайте в материале M24.ru.

Мнение эксперта Сейчас в методических рекомендациях для любого учителя содержится пункт об обязательном владении компьютером, проектором и интерактивной доской. На некоторых предметах, к примеру, математике и физике, используются специальные программы. Когда учитель проходит аттестацию, дает открытые уроки, он должен обязательно подтверждать свое знание компьютера. Сейчас в методических рекомендациях для любого учителя содержится пункт об обязательном владении компьютером, проектором и интерактивной доской. На некоторых предметах, к примеру, математике и физике, используются специальные программы. Когда учитель проходит аттестацию, дает открытые уроки, он должен обязательно подтверждать свое знание компьютера. В нашей школе практически в каждом классе есть интерактивная доска, не говоря уже о компьютерах. В классах информатики и физики компьютеры есть для каждого ученика. На мой взгляд, самая полезная техническая новинка - это интерактивная доска. Она помогает учителям использовать дополнительные материалы и заинтересовать ребят. Мне бы хотелось, чтобы дети не забывали о книгах и живом общении. А мы, учителя и родители, помнили бы о классических принципах образования.

Наталья Рахимова директор лицея №1501

Интерактивные доски

Первые интерактивные доски появились в московских школах около пяти лет назад. В 2011-2012 годах столичный департамент информационных технологий (ДИТ) провел массовые поставки технического оборудования в московские школы и обеспечил досками большую часть школ города.

Благодаря новым устройствам учителям больше не нужно демонстрировать физические опыты на пальцах. Теперь объяснение любого нового материала можно подкрепить картинками, видео или презентацией.

Доска работает как сенсорный экран. Изображения транслируются на нее с рабочего стола компьютера с помощью проектора.

Кроме того, с изображением на экране можно работать, редактировать его и делать пометки. Иными словами, интерактивная доска может работать еще и как устройство ввода. Компьютер фиксирует все изменения на доске и заносит их в соответствующие файлы.

Мнение эксперта Интерактивные доски в нашей школе применяются абсолютно во всех классах и на всех предметах. У нас два школьных здания, доски установлены практически в каждом кабинете. Интерактивные доски в нашей школе применяются абсолютно во всех классах и на всех предметах. У нас два школьных здания, доски установлены практически в каждом кабинете. Как мне кажется, эти устройства полезны для предметов естественного цикла: биологии, географии, физики и химии. Это если говорить об уроках в старшей школе, а младшие ребята благодаря доскам увлеченно следят за ходом урока.

Ольга Круглова директор ГБОУ СОШ №1259

Электронные учебники

В 2015 году у каждого российского учебника должна появиться электронная версия.

Установить электронные учебники можно будет на любое устройство: планшет, компьютер или смартфон. Для просмотра материалов учебника не нужно будет подключение к интернету.

Кроме того, издание будет полностью соответствовать бумажной версии, прошедшей все необходимые экспертизы и утверждения. Отличия проявятся только в технических возможностях: в электронном учебнике появятся встроенный словарь, энциклопедия, перекрестные ссылки между приложениями с разными предметами, мультимедиа-файлы. Учителя смогут менять местами абзацы, главы и параграфы электронных версий учебников, выделяя главное, пишет "Российская газета".

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Напомним, эксперимент по внедрению электронных пособий проходит в 75 московских учебных заведениях с 2014 года. Занятия в этих школах проходят по 11 учебникам: по русскому языку, литературе, истории России, алгебре и геометрии, физике и химии, изобразительному искусству и музыке. С помощью электронного носителя ученики выполняют также практические задания, лабораторные и контрольные работы.

Электронный контроль

С сентября 2013-2014 учебного года во многих столичных школах были введены электронные дневники и журналы, полезность которых уже успели оценить как учителя, так и сами ученики и их родители.

В марте 2014 года глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев объявил о том, что все школы города пользуются электронными дневниками. При этом 36% учебных заведений полностью отказались от бумажных дневников (остальные школы пока используют и электронные, и обычные дневники).

В 2014 году доступ к электронным дневникам столичных школьников стал возможен только через портал госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на портале, необходимо авторизоваться, введя на форме "Вход в систему" логин и пароль портала.

Для входа в электронный дневник необходимо один раз ввести логин/пароль, полученный у классного руководителя в школе, после чего данные для доступа к электронному дневнику сохранятся в личном кабинете на портале в разделе "Электронный дневник".

Помимо электронных дневников и журналов, во многих школах уже действует система электронного прохода: родители получают SMS, когда их дети оказываются за турникетами.

О посещаемости и правильном питании школьников власти тоже не забывают. С помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы" родители смогут узнать, как часто дети опаздывают в школу и насколько регулярно они там питаются.

В 2013 -2014 годах департамент образования и департамент информационных технологий Москвы запустили проект "Школа новых технологий". Он направлен на выявление и стимулирование передовых школ, которые применяют информационно-компьютерные технологии. На первом этапе проекта ДИТ отобрал 20 школ. В каждую из них закупили техническое оборудование и программы на сумму до трех миллионов рублей. В 2013 -2014 годах департамент образования и департамент информационных технологий Москвы запустили проект "Школа новых технологий". Он направлен на выявление и стимулирование передовых школ, которые применяют информационно-компьютерные технологии. На первом этапе проекта ДИТ отобрал 20 школ. В каждую из них закупили техническое оборудование и программы на сумму до трех миллионов рублей. В середине мая 2014 департамент информационных технологий объявил о второй волне проекта. Среди требований к потенциальным школам-участницам конкурса – количество учеников, их должно быть не менее семисот. Кроме того, в отборе смогли принять участие только те общеобразовательные учреждения, которые полностью отказались от бумажного дневника и перешли на электронные технологии учета успеваемости учеников. Любая школа может претендовать на получение гранта под любой проект с использованием современных технологий.



Елена Тимофеева