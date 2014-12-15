"Активные граждане" выбрали новые функции электронной карты школьника

Электронная карта школьника. Фото: ТАСС

Результаты опроса в системе электронных референдумов "Активный гражданин" показали, что москвичам удобнее пополнять электронную карту школьника с помощью мобильных и онлайн-сервисов.

Так, за способ перечисления денег через интернет-кабинет банка проголосовали 26% опрошенных. Платежные терминалы QIWI выбрали 15% респондентов. Терминалы банков и мобильное приложение "Госуслуги" набрали по 11% голосов. А пополнение баланса через личный кабинет на портале портале госуслуг пришлось по душе 8% респондентов.

Москвичи предложили и свои варианты. Например, платеж со счета мобильного телефона.

Система контроля прохода и питания заработает в столичных школах

Участники опроса выбирали и дополнительные услуги по карте, которые были бы им интересны. 30% хотят, чтобы появилась возможность устанавливать лимит расходов по карте. 26% респондентов хотели бы, чтобы появилась функция запрета на некоторые виды продуктов. За разделение расходов на "горячее питание" и "буфет" высказалось 17%.

Напомним, внедрение "Электронной карты в образовании" стартовало в 2012 году. Карты уже есть у 450 тысяч московских школьников. Благодаря картам родители могут следить за тем, во сколько ребенок пришел на занятия и ушел домой, а также контролировать, как он питается.

Пополнить баланс лицевого счета ребенка сейчас можно через терминалы Сбербанка, Банка Москвы, Московского кредитного банка и QIWI, а также на портале госуслуг. По итогам опроса в "Активном гражданине" способов оплаты может стать больше.

История вопроса "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

