Спартакиада среди медицинских работников прошла в Москве

Завершилась Спартакиада среди медицинских работников Москвы, передает телеканал "Москва 24". Мероприятие посетил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Сегодня здесь на спортивных площадках комплекса "Москвич" наши медики вышли, чтобы еще раз продемонстрировать в рамках этого фестиваля, в рамках Спартакиады, свою приверженность здорового образа жизни, позвать за собой в этот путь наших пациентов, наших москвичей", – сказал руководитель департамента.

Спартакиада – одно из мероприятий ежегодного московского фестиваля "Формула жизни". Он проводится с 2012 года для повышения престижа медицинской профессии.



Соревнования прошли по семи видам спорта: волейбол, баскетбол, плавание, дартс, армрестлинг, настольный теннис и шахматы.

Участие в Спартакиаде приняли более тысячи врачей, медсестер, сотрудников научно-практических и научно-клинических институтов.