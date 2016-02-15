Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась на 27%

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

За последние 10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России уменьшилась на 27 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

"За 10 лет в Российской Федерации смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 27 процентов, за последние 5 лет на 16 процентов, инвалидность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшилась в 4 раза. Безусловно, мы не решили всех проблем и мы знаем в каком направлении нам двигаться дальше", – заявила министр на совещании страновых координаторов по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Женеве.

По словам Скворцовой, таких показателей удалось достичь благодаря созданной системе лечения больных с инсультом и острым коронарным синдромом, а также сети центров для высокотехнологичного лечения больных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Глава минздрава отметила, что в борьбе с неинфекционными заболеваниями можно выделить два основных направления: формирование здорового образа жизни и адекватный ответ системы здравоохранения, который включает в себя выявление факторов риска, самих неинфекционных болезней и лечение.

"Решение этих задач требует межсекторального подхода, предполагающего объединение всех политических сил, государственной власти разных уровней, работодателей, общественных организаций, волонтеров. Другими словами, всех секторов и слоев общества", – пояснила Скворцова.

Отметим, что в 2015 году в Москве зарегистрирована самая низкая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Центральном федеральном округе.

"За 10 месяцев текущего года она составила 535,1 человека на 100 тысяч населения. К концу года она должна составить 532 человека. Это гораздо ниже не только средней смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по ЦФО, которая составляет 639,5 человека, но и по России – 673,4", – сказала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

Количество смертей от инфаркта миокарда по итогам девяти месяцев текущего года в Москве уменьшилось на 1,3 тысячи, что также является рекордным показателем в Центральном федеральном округе. Также снизилось количество летальных исходов от инфаркта миокарда в Подмосковье – на 191 человека.