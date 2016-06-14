Форма поиска по сайту

14 июня 2016, 16:40

Общество

LIVE: Алексей Майоров – о борьбе с наркоторговцами и помощи пострадавшим

15 июня в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексея Майорова. Тема обсуждения – "О совместной работе органов исполнительной власти, правоохранительных органов и общественных организаций города Москвы по пресечению незаконного оборота наркотиков, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков".

Речь пойдет о том, как в столице ликвидируются наркопритоны, идет борьба с продажей запрещенных препаратов и оказывается помощь наркозависимым. В пресс-конференции участие также примут:

  • главный специалист нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн;
  • подполковник полиции, начальник 3-ей оперативно-розыскной части управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве Николай Архипов;
  • начальник управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Владимир Самонин.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 15 июня в 12:00
  • Что: беседа о борьбе с незаконным оборотом наркотиков
  • Кто: представители власти
  • Кому смотреть: москвичам

здравоохранение здоровье наркотики наркоманы реабилитация прямые трансляции смотреть онлайн на m24.ru наркотическая зависимость

