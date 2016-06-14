LIVE: Алексей Майоров – о борьбе с наркоторговцами и помощи пострадавшим

15 июня в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексея Майорова. Тема обсуждения – "О совместной работе органов исполнительной власти, правоохранительных органов и общественных организаций города Москвы по пресечению незаконного оборота наркотиков, реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков".

Речь пойдет о том, как в столице ликвидируются наркопритоны, идет борьба с продажей запрещенных препаратов и оказывается помощь наркозависимым. В пресс-конференции участие также примут:



главный специалист нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн;

подполковник полиции, начальник 3-ей оперативно-розыскной части управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве Николай Архипов;

начальник управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности Владимир Самонин.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.