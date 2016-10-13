Больницу в Коммунарке построят по индивидуальному проекту

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многопрофильную клиническую больницу на 1016 коек построят в Коммунарке по индивидуальному проекту, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Это будет комплекс из десяти корпусов, центром которого станет общий операционный блок и конференц-зал. Общая площадь зданий больницы составит порядка 158 тысяч квадратных метров", – отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, проект больницы в Коммунарке – уникальный пример, когда объект городского заказа выносится на архитектурный конкурс.

По результатам конкурса, проведенного Москомархитектурой совместно с департаментом строительства, был выбран проект ТПО "Резерв", предложившего компактное решение с четким зонированием. Корпуса больницы сгруппируют в симметричную композицию. Здания будут иметь п-образную форму, благоустроенные внутренние дворы и разнообразные фасады.

Больницу построят в две очереди. Первый этап – строительство многопрофильного блока для взрослых пациентов, отдельно стоящий корпус патологоанатомического отделения и инженерно-технические сооружения общей площадью 84 200 квадратных метров. В рамках второго этапа построят родильный дом на 130 коек, детский стационар и инфекционный блок. Их площадь составит 72 500 квадратных метров.

Комплекс проектируется с учетом утвержденного проекта планировки территории административно-делового центра Коммунарки, который займет около 550 гектаров.