Москвичам порекомендовали есть овощные супы

Главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова порекомендовала москвичам есть овощные супы, передает Агентство "Москва". По мнению Стародубовой, они являются лучшей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

В своей рекомендации специалист ссылается на опыт других стран. Так, например, в Финляндии снижение потребления холестеринсодержащих продуктов значительно уменьшает количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, с наступлением холодов, специалист рекомендует употреблять больше горячей пищи – супы, чай и так далее. По ее словам, так организму будет проще переносить холода.

Ранее сообщалось, что число инфарктов в Москве снизилось на 20 процентов за три предыдущих года. Сейчас в столице работают 29 сердечно-сосудистых центров, в которых оказывается экстренная помощь при инфарктах, инсультах и других сердечно-сосудистых заболеваниях.