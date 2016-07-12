Количество жалоб от фармацевтов на побочные эффекты от лекарств увеличилось

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Росздравнадзор ежегодно принимает около 25 тысяч сообщений от фармацевтов и фармкомпаний о нежелательных реакциях на препараты, сообщает Агентство "Москва".

"Порядка 25 тысяч сообщений в год о нежелательных реакциях на препараты поступает к нам в службу. В этом отношении по ряду регионов мы достигли европейских показателей сообщаемости. Мы готовимся к повышению сообщаемости за счет модернизации наших информационных ресурсов", – сказал начальник отдела организации фармаконадзора ведомства Сергей Глаголев.

По его словам, количество сообщений о нежелательных реакциях на препараты увеличивается примерно на 15 процентов в год.

Ранее руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что пациентам следует обращаться с жалобами на побочные действия лекарств или отсутствие терапевтического эффекта от них к своему лечащему врачу. Врач или медучреждение, в котором тот работает, направят официальную жалобу в Росздравнадзор.

Глава ведомтства добавил, что нежелательные реакции или отсутствие действия препарата расцениваются либо как неэффективность терапии, либо как проблемы с препаратом. В последнем случае данные о препарате подаются в систему Росздравнадзора.