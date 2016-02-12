Количество обращений по поводу гриппа в поликлиники снизилось

Количество обращений по поводу гриппа и ОРВИ в поликлиники снизилось

В столице сократилось количество обращений в столичные медорганизации по поводу гриппа, сообщил первый замруководителя департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

Он отметил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 37 процентов у детей и на 32 процента у взрослых.

"Значительно сократилось также количество образовательных учреждений, закрытых на карантин, с 347 до 91. Кроме того, снизилось количество первичных обращений по поводу ОРВИ и гриппа, в детские поликлиники на 33 процента и во взрослые – на 31 процент.

В количестве вызовов скорой помощи отмечаем однозначное снижение. В целом, мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости эпидпроцесса и надеемся, что к концу следующей недели он уже не будет превышать пороговые величины", – цитирует его слова Агенство "Москва".

Замруководителя департамента здравоохранения Алексей Погонин добавил, что столичные поликлиники продолжаю работают в усиленном режиме, шесть дней в неделю.

Отмечается, что в аптеках Москвы находится достаточное количество противовирусных препаратов.

Ранее Сергей Собянин поручил создать в аптеках неснижаемый запас противовирусных препаратов. Он гарантировал, что будут отпускаться лекарства по рецепту и будет обеспечено наличие препаратов в свободном доступе.

Сообщить об отсутствии противовирусных лекарств в аптеках можно через портал "Наш город".