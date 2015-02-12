Москвичи получат доступ к 100 тысячам камер на специальном портале

Москвичи получат доступ к городской системе видеонаблюдения

Москва планирует открыть доступ горожанам к 100 тысячам камер видеонаблюдения на специальном портале. Как рассказал в интервью M24.ru начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин, речь идет о камерах, которые установлены в местах массового скопления людей, во дворах, подъездах и по периметру школ.

“Сейчас с ограниченным кругом добровольцев мы тестируем техническую возможность предоставления массового доступа к камерам системы городского видеонаблюдения для жителей. Всего это порядка 100 тысяч камер из 143 тысяч, – пояснил Головин. – Тестирование продлится два месяца”. Чиновник отметил, что задача тестирования – проработать технические моменты и выяснить: будет ли спрос на эту услугу у горожан. Пока не решено, будет ли сервис бесплатным.

По словам Головина, система городского видеонаблюдения позволяет делать город более прозрачным и безопасным. “Данные видеонаблюдения должны быть открытыми и не представляют никакой тайны. Ровно поэтому мы готовы предоставить доступ к ним жителям. Мы не видим в этом никакой проблемы безопасности, - сказал собеседник M24.ru. - Чем больше пользователей у системы видеонаблюдения, тем больше внимания будет к происходящему на улицах. Злоумышленники знают, что вокруг везде есть камеры, и полиция сможет их отследить. Пройти незамеченным достаточно сложно. Безопасность гражданского общества – общее дело. Не только государственное, и не только правоохранительных органов, а наше с вами. Мы для этого предоставляем все инструменты”.

Собеседник М24.ru посоветовал москвичам не беспокоиться по поводу того, что за их передвижениями смогут следить родственники, коллеги или знакомые. “Ответ на эту проблему простой, он из советского фильма “Берегись автомобиля”: “Тебя посадят, а ты не воруй”. Жить надо по совести, и ничего не бояться, тогда все будет хорошо”, - резюмировал Головин.

Напомним, что московское правительство, начиная с прошлого года, тестирует различные варианты предоставления доступа горожан камерам видеонаблюдения. В частности, у Москвы есть проект по предоставлению картинки с подъездных видеокамер на телевизоры москвичей. Пока услуга тестируется в 800 домах трех округов. Но в 2015 году планируется проект расширить почти на все округа Москвы, кроме Западного, Центрального, Зеленоградского и ТиНАО. В рамках проекта домофоны оснащаются видеокамерами. Изображение с них жители смогут увидеть дома на своих телевизорах на специальном канале. На этот же канал круглосуточно транслируется картинка с видеокамеры, которая установлена на первом этаже внутри подъезда в лифтовом холле. Сервис трансляции предоставляется жителям бесплатно, но для этого дому нужно будет сменить своего старого оператора, предоставляющего услуги домофона, на нового, который занимается видеонаблюдением в подъезде. Это "Ростелеком", МГТС или "Акадо".

Также в декабре прошлого года IT-департамент организовал сервис "Окно в город". С его помощью москвичи уже могут оценить загруженность городских катков, рождественских ярмарок, пешеходных зон.

Полное интервью с Дмитрием Головиным читайте здесь.

Анастасия Мальцева