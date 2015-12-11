Форма поиска по сайту

11 декабря 2015, 19:05

Общество

Валерьянку и настойку боярышника предложили отпускать по рецепту

Минздрав предлагает отпускать спиртосодержащие настойки по рецепту

Министерство здравоохранения предлагает ограничить продажу спиртосодержащих лекарств. Валерьянку, настойку пустырника или боярышник предлагается отпускать только по рецепту или продавать в количестве не более двух единиц, сообщает телеканал "Москва" 24".

Кроме того чиновники предложили запретить торговать спиртосодержащими лекарствами через интернет и блокировать сайты, предлагающие такой товар. Соответствующий законопроект должно быть внесен в правительство в первом квартале следующего года.

Предполагается, что такие меры позволят снизить масштабы злоупотребления алкоголем. Как заверяют в Минздраве, ограничения не затронут лекарственных препаратов, не подходящих для употребления в качестве выпивки, – зеленки, йода, различных спиртосодержащих мазей, корвалола, валосердина и других.

Ранее m24.ru сообщало, что Минздрав планирует запретить сигареты с вкусовыми добавками и ароматизаторами. Помимо этого, производителей могут обязать использовать самозатухающую бумагу.

По словам председателя правления совета по общественному здоровью и проблемам демографии Дарьи Халтуриной, самый перспективный рынок продаж ароматизированных сигарет – это женщины и подростки. Однако мужчины также все чаще начинают выбирать более гламурные марки сигарет, что позволяет сделать вывод о направленности этого рынка на все категории курильщиков.

