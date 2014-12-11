"Активный гражданин" будет проводить опросы в центрах соцобслуживания

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Опросы "Активного гражданина" начнут проводить в центрах социального обслуживания и районных управлениях социальной защиты, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя департамента информационных технологий Артема Ермолаева, в центрах должны находиться люди, которые будут помогать посетителям проходить опросы.

Отметим, в системе электронных референдумов "Активный гражданин" также можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении, через инфоматы в поликлиниках и в столичных многофункциональных центрах (МФЦ).

Напомним, около 200 тысяч человек регулярно участвуют в опросах проекта"Активный гражданин". Всего за полгода прошло 340 голосований, 85 из них касались всех жителей города.

40% от 800 тысяч человек участвуют в 10 и более референдумах. На данный момент 80% аудитории "Активного гражданина" - это люди от 18 до 45 лет. А в 2015 году власти хотят привлечь в проект и возрастное население.