"Активный гражданин" будет проводить опросы в центрах соцобслуживания

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Опросы "Активного гражданина" начнут проводить в центрах социального обслуживания и районных управлениях социальной защиты, сообщает Агентство "Москва".
По словам руководителя департамента информационных технологий Артема Ермолаева, в центрах должны находиться люди, которые будут помогать посетителям проходить опросы.
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Отметим, в системе электронных референдумов "Активный гражданин" также можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении, через инфоматы в поликлиниках и в столичных многофункциональных центрах (МФЦ).
Напомним, около 200 тысяч человек регулярно участвуют в опросах проекта"Активный гражданин". Всего за полгода прошло 340 голосований, 85 из них касались всех жителей города.
40% от 800 тысяч человек участвуют в 10 и более референдумах. На данный момент 80% аудитории "Активного гражданина" - это люди от 18 до 45 лет. А в 2015 году власти хотят привлечь в проект и возрастное население.
О ПРОЕКТЕ"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.
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