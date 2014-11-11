Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября 2014, 10:53

Общество

Департамент здравоохранения завел аккаунты в соцсетях

Страница депздрава в сети "Вконтакте"

В социальных сетях появились официальные аккаунты департамента здравоохранения города Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь у интернет-пользователей есть возможность подписаться на страничку депздрава "ВКонтакте", в Facebook, а также в Twitter и Instagram.

В пресс-службе уточнили, что эти аккаунты станут дополнительным источником информации о деятельности департамента здравоохранения. Там будет размещаться информация о планируемых мероприятиях.

Ссылки по теме


Кроме того, в соцсетях будут публиковаться эксклюзивные фото- и видеоматериалы о деятельности ведомства. Пользователи также смогут узнать там о различных событиях, памятных датах и научных достижениях.

Напомним, что в октябре у Сергея Собянина появились официальные страницы в двух социальных сетях: "ВКонтакте" и Twitter. На страницах можно узнать последние новости о работе мэра Москвы и городских департаментов.

Ранее аккаунты в Facebook и Twitter появились у департамента образования. Онлайн-ресурсы освещают все события, происходящие в системе столичного образования. Кроме того, с августа прошлого года на интернет-канале YouTube еженедельно в режиме онлайн транслируется видео селекторных совещаний департамента, что позволяет жителям быть в курсе проектов ведомства.

Своя страничка в соцсети Facebook и аккаунт на сервисе микроблогов Twitter есть и у департамента градостроительной политики.

Сайты по теме


здравоохранение социальные сети Twitter Facebook аккаунты Вконтакте

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика