Департамент здравоохранения завел аккаунты в соцсетях

Страница депздрава в сети "Вконтакте"

В социальных сетях появились официальные аккаунты департамента здравоохранения города Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь у интернет-пользователей есть возможность подписаться на страничку депздрава "ВКонтакте", в Facebook, а также в Twitter и Instagram.

В пресс-службе уточнили, что эти аккаунты станут дополнительным источником информации о деятельности департамента здравоохранения. Там будет размещаться информация о планируемых мероприятиях.

Кроме того, в соцсетях будут публиковаться эксклюзивные фото- и видеоматериалы о деятельности ведомства. Пользователи также смогут узнать там о различных событиях, памятных датах и научных достижениях.

Напомним, что в октябре у Сергея Собянина появились официальные страницы в двух социальных сетях: "ВКонтакте" и Twitter. На страницах можно узнать последние новости о работе мэра Москвы и городских департаментов.

Ранее аккаунты в Facebook и Twitter появились у департамента образования. Онлайн-ресурсы освещают все события, происходящие в системе столичного образования. Кроме того, с августа прошлого года на интернет-канале YouTube еженедельно в режиме онлайн транслируется видео селекторных совещаний департамента, что позволяет жителям быть в курсе проектов ведомства.

Своя страничка в соцсети Facebook и аккаунт на сервисе микроблогов Twitter есть и у департамента градостроительной политики.