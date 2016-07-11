В столичных медучреждениях организуют пациентские школы

Фото: YAY/ТАСС

В медицинских учреждениях столицы 9, 23 июля, а также с 11 по 15 июля будут организованы дни открытых дверей и пациентские школы. Акция приурочена к празднованию Дня семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Пройти обследование и прослушать лекции специалистов о вреде абортов, методах контрацепции и профилактике гинекологических заболеваний можно будет в женских консультациях с 11 по 15 июля. Также здесь можно будет посетить занятия "Школы будущих матерей".

В клинико-диагностическом центре городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого 9 и 23 июля (субботы) будут организованы дни приема "Урологическое здоровье женщины" и "Урологическое здоровье мужчины". Участники акции смогут получить консультации ведущих урологов больницы (докторов и кандидатов медицинских наук). При наличии у пациентов направления из медицинской организации, результатов анализов, они смогут пройти различные уродинамические обследования.

По результатам приема участники акции получат медицинское заключение с планом дальнейшего обследования и лечения, при необходимости им выдадут рекомендации на госпитализацию в стационар ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого для проведения щадящих хирургических операций, позволяющих в кратчайшие сроки восстановить здоровье.