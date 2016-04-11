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Спорт

11 апреля 2016, 13:10

В Москве медицинским клиникам и стадионам дали налоговые льготы

здравоохранение Мосгордума налоги бизнес стадион поликлиника спорт строительство и реконструкция Макcим Решетников

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Мосгордума одобрила законопроект о дополнительных налоговых льготах для медклиник и стадионов. Решение депутаты приняли на совместном заседании комиссий по экономической политике и финансам, по социальной политике и трудовым отношениям, комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике и комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья.

В ходе совместного обсуждения глава департамента по экономической политике и развития Москвы Максим Решетников призвал депутатов рассмотреть данный проект закона на ближайшем заседании парламента.

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"Он подготовлен на основе предложений бизнеса. Очень долго прорабатывался. Просим принять его в первом чтении, и при отсутствии поправок принять его в целом. Данный законопроект – это настройка нашей налоговой политики с целью выравнивания условий налогообложения", – цитирует Решетникова Агентство "Москва".

Глава департамента добавил, при обсуждении законопроекта были подняты вопросы по поводу федеральных поликлиник.

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Законопроект позволяет снизить нагрузку по налогу на имущество для медклиник в 10 раз, вводится ставка 0,22 процента вместо 2,2 процентов от балансовой стоимости. Если здания, в которых осуществляется медицинская деятельность, были введены в эксплуатацию после 1 января 2013 году.

По оценке столичных властей, право на льготу получат 11 существующих зданий медицинских центров общей площадью 69 тысяч квадратных метров. Также те здания, которые будут построены в будущем.

Законопроект дает льготы и для крупных стадионов по уплате земельного налога. Льгота будет действовать в отношении земельных участков, на которых осуществляется строительство, реконструкция спортивных сооружений, включающих футбольное или ледовое поле, оборудованных трибунами для зрителей с общим количеством мест не менее 12 тысяч. Льготная ставка земельного налога составит от 20 процентов стандартной ставки в 2014-2017 годах до 50 процентов стандартной ставки с 2020 года.

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