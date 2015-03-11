Средняя продолжительность жизни в Москве – 76 лет

Фото: M24.ru

Средняя продолжительность жизни в Москве составляет 76 лет. Об этом заявила журналистам главный внештатный специалист по медицинской профилактике столичного департамента здравоохранения Нана Погосова, передает корреспондент M24.ru.

По ее словам, в Москве один из самых низких показателей смертности по стране. Скорая помощь в городе приезжает по вызову, в среднем, в течение 12 минут.

Больше половины смертей в столице (55 процентов) происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Как отметил на пресс-конференции главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Александр Шпектор, за два года смертность от инфаркта миокарда сократилось с 16 процентов до 9,5 процента.

"Количество больных с острым инфарктом миокарда, которым проводится неотложное стентирование, было 33 процента, а сейчас 77 процентов", – отметил Шпектор.

Он добавил, что в Москве сейчас работает 21 кардиологический центр. Кроме того, в столице при поликлиниках открыто 47 центров здоровья для взрослых и 16 – для детей.

По словам Наны Погосовой, 21 процент населения Москвы находится в зоне высокого сердечно-сосудистого риска. "У этих людей в течение 10 ближайших лет может случиться инфаркт или инсульт", – сказала она.

В среднем по России средняя продолжительность жизни сейчас превышает 71 год. По словам вице-премьера правительства России Ольги Голодец, в стране сохраняется устойчивая динамика по снижению смертности.

Напомним, Министерство финансов России предлагает увеличить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет.

"Мы предлагаем отменить выплату базовой части пенсии работающим пенсионерам и начать постепенно, по полгода, повышать пенсионный возраст. У мужчин и женщин пенсионный возраст должен сравняться – это 63 года", – заявил в интервью агентству Bloomberg глава ведомства Антон Силуанов.

Вместе с тем, Минтруда России не согласно с позицией Минфина по этому вопросу.