Центр доклинических исследований появится на базе РНИМУ имени Пирогова

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На территории Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова появится Центр доклинических трансляционных исследований. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, передает пресс-служба ведомства.

В центре будут внедрять достижения фундаментальной науки в повседневную медицинскую практику. Здесь откроются отделы биоинформатики и геномных исследований с комплексом лабораторных помещений, биоинженерии, молекулярных и клеточных технологий, молекулярной онкологии, экспериментальной хирургии.

Кроме того, в центре разместится криобанк – лаборатория криоконсервации и криохранилища тканей и клеток, а также отдел нанобиотехнологий с пятью лабораториями. Будут переустроены помещения вивария, для которого сделают изолированный вход.

Над воздухозаборной шахтой появится балкон-терраса с зоной отдыха. Помимо этого, проведут реконструкцию фасадов, модернизируют лифты и устроят лифтовые холлы. Также здание адаптируют для маломобильных групп граждан.

Общая площадь здания после реконструкции составит 24 тысячи квадратных метров. В нем будет восемь надземных и два подземных этажа. Реконструкцию проведут за счет средств федерального бюджета.