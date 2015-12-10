Для не прошедших диспансеризацию может стать платной половина медуслуг

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Для граждан, не прошедших диспансеризацию, могут сделать платной половину медицинских услуг. С такой инициативой в ходе заседания комиссии столичного парламента по здравоохранению и охране общественного здоровья выступила депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, сообщает Агентство "Москва".

"Нужно подготовить федеральный законопроект о том, что в случае непрохождения диспансеризации человек лишается 50 процентов госгарантий на медуслуги, а 50 процентов будет платить сам. Диспансеризация не должна быть профанацией, а должна стать реальным скриннингом (отбор, сортировка – m24.ru) населения. Мы создадим рабочую группу по разработке такого закона, посмотрим на соответствие другим законам", – заявила Стебенкова.

Также на заседании прозвучали предложения обязать работодателей отпускать работников на диспансеризацию, а также привлечь к проблеме внимание общественных организаций.

"Мосгорсправка": Диспансеризация

Ранее в Госдуме предложили обязать всех без исключения работодателей раз в три года на один день отпускать своих сотрудников для прохождения диспансеризации. Согласно законопроекту, работодатель будет обязан предоставить своему сотруднику в течение трех лет один полный рабочий день на прохождение диспансеризации, сохраняя за ними средний заработок за этот день.

Действующее же законодательство регламентирует обязанность медосмотров лишь для отдельных категорий работников (в том числе сотрудников пищевых производств, работников, чья деятельность связана с источниками повышенной опасности, и так далее).

По словам главного специалиста по профилактической медицине департамента здравоохранения Москвы Наны Погосовой, ежегодно в Москве проходят диспансеризацию более двух миллионов граждан.